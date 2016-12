Max Pezzali svela i segreti degli 883

Un gruppo di persone, la “vecchia compagnia” di Max, balla intorno a Max e J- Ax e mostrano gli elementi tipici degli anni 90: una golf; un fighetto con il Microtac, una ragazza con i jeans 501; un ragazzo con un walkman e una musicassetta, il game boy. Mauro Repetto appare in un bar a cantare il karaoke e in poco tempo tutti lo raggiungono. Tutti gli amici del 1992 sono li come se il tempo si fosse fermato.