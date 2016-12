"Whitney Houston si drogava di nascosto"

foto Ap/Lapresse Correlati L'ADDIO ALLA DIVA DEL POP 12:46 - Nessuno degli amici e dei parenti di Whitney Houston erano a conoscenza della sua dipendenza dall'alcol e dalla droga. L'artista - scomparsa l'11 febbraio scorso in un hotel di Beverly Hills - ha fatto il possibile per far credere a tutti di essersi completamente disintossicata, quando invece sono stati proprio quegli eccessi a portarla alla morte. A rivelarlo è il consulente della star al Sunday Mirror, Raffles van Exel. - Nessuno degli amici e dei parenti dierano a conoscenza della sua dipendenza dall'alcol e dalla droga. L'artista - scomparsa l'11 febbraio scorso in un hotel di Beverly Hills - ha fatto il possibile per far credere a tutti di essersi completamente disintossicata, quando invece sono stati proprio quegli eccessi a portarla alla morte. A rivelarlo è il consulente della star al Sunday Mirror, Raffles van Exel.

"Quando ho saputo della sua morte - ha detto van Exel - ho pensato che ci aveva ingannati tutti, perché nè io nè i suoi familiari potevamo immaginare una cosa del genere". Il consulente ha, inoltre, rivelato che probabilmente la Houston era cosciente che qualcosa di terribile sarebbe accaduto. "Andava in giro con una Bibbia - ha spiegato - e la leggeva continuamente e in ogni luogo. Inoltre, ci diceva che avrebbe presto lasciato l'America, e noi pensavamo che volesse trasferirsi in Svizzera, ma poi abbiamo capito: intendeva lasciare questo mondo".



La mancata condivisione con gli altri del suo dramma interiore avrebbe quindi portato la star all'autodistruzione.