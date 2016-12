Una dolce prostituta svela i segreti di Brera

foto Tgcom24 Correlati UN VIAGGIO TRA LE EMOZIONI 11:10 - Scoprire i segreti più nascosti di uno dei quartieri più caratteristici e storici di Milano, Brera, con una visita itinerante che fonde teatro e sorpresa. Protagonisti di "I segreti di Brera" sono Wanda e Ambrogio, una prostituta e il suo menestrello. Ottima prova di attori con Daniela Iotti e Andrea Labanca. Prossimo appuntamento il 30 giugno alle 14.30 e alle 17. Un'idea dell'Associazione culturale Golden Ticket con ragazzi under 30. - Scoprire i segreti più nascosti di uno dei quartieri più caratteristici e storici di Milano, Brera, con una visita itinerante che fonde teatro e sorpresa. Protagonisti disono Wanda e Ambrogio, una prostituta e il suo menestrello. Ottima prova di attori con. Prossimo appuntamento il 30 giugno alle 14.30 e alle 17. Un'idea dell'Associazione culturalecon ragazzi under 30.

Wanda conduce per mano gli spettatori (organizzati a gruppi nelle due rappresentazioni pomeridiane) per le viuzze di Brera, crocevia di attori, artisti, pittori e musicisti negli anni d'oro di Milano, quando la capitale lombarda era fulcro della cultura del Nord Italia dagli anni 20 a 50. Wanda racconta gli aneddoti della sua vita d'amore e anche legati al suo mestiere nella casa chiusa davanti ad alcuni luoghi 'chiave' del quartiere come il bar "Jamaica", il giardino botanico dell'Accademia di Brera o il chiostro silenzioso e magico della Facoltà di Teologia.



Grande affiatamento tra i due protagonisti Daniela Iotti e Andrea Labanca che hanno coinvolto parte del pubblico tra battutine e risate. Una formula di successo che sta incasellando un sold out dietro l'altro già da diverse settimane. Ultimo appuntamento il 30 giugno sempre in Piazza del Carmine. I due artisti si alternano alla coppia "principale" della piéce all'aperto: Giulia Settanni e Graziano Sirressi.



E' un progetto ideato, scritto e concretizzato dall'Associazione culturale Golden Ticket che ha già pronto un nuovo spettacolo "I delitti intorno al Duomo" con appuntamento il 29 giugno da Piazza dei Mercanti. Sarà sempre una visita itinerante ma concepita in modo totalmente diverso rispetto a "I segreti di Brera", come anticipa Niccolò Contrino tra i fondatori dell'Associazione: "Ci sarano degli attori, una guida vera e toccheremo le zone più nascoste e belle attorno al Duomo al calar del sole ma non aspettatevi di arrivare fino in Piazza, lì non ci andremo". Per tutte le info: www.goldenticket.it

Andrea Conti