I 70 anni inossidabili di Paul McCartney

foto Ap/Lapresse 10:59 - Sono 70. Sono le candeline che Paul McCartney spegne oggi, anche se di andare in pensione non ci pensa nemmeno. L'ex Beatles è ancora pienamente in attività, con un album pubblicato da poco e continue esibizioni live. E per festeggiare avrebbe scelto il nostro Paese. Sabato è atterrato infatti a Roma con un jet privato per poi rifugiarsi in un resort in Toscana, a Montalcino, dove è probabile che si tenga la festa di compleanno per pochi intimi. - Sono 70. Sono le candeline chespegne oggi, anche se di andare in pensione non ci pensa nemmeno. L'exè ancora pienamente in attività, con un album pubblicato da poco e continue esibizioni live. E per festeggiare avrebbe scelto il nostro Paese. Sabato è atterrato infatti a Roma con un jet privato per poi rifugiarsi in un resort in Toscana, a, dove è probabile che si tenga la festa di compleanno per pochi intimi.

Una rockstar inossidabile. Cantante, compositore, musicista, polistrumentista e persino produttore discografico, cinematografico, pittore, attore, pittore e attivista per la difesa dei diritti degli animali, dopo aver raggiunto la fama internazionale come bassista nei Beatles, non ha mai smesso di stare sulla breccia, anche dopo lo scioglimento del gruppo.



Una carriera brillante e lunghissima, iniziata grazie alla profonda passione di suo padre, Jim, trombettista e pianista, che lo incoraggiò a diventare musicista, regalandogli, dopo la morte della madre, una tromba, che lui, però, barattò con una chitarra Framus Zenith 17.



Una volta messosi alla spalle (per modo di dire) l'esperienza con i Beatles, Paul ha iniziato una straordinaria carriera solista, dall'esordio nel 1970, al gruppo dei Wings formato con sua moglie Linda, passando per i celebri duetti con Stevie Wonder e con Michael Jackson.Senza contare l'infinita lista di tour e album di successo che hanno punteggiato la sua vita, fino al recente 'Gershwin Award dalla Biblioteca del Congresso di Washington', assegnato per la prima volta ad un artista non americano.



Nella sua vita nulla sembra essersi mosso confinato nel senso del limite: anche la sua vita sentimentale si è rinnovata dopo la morte di Linda, prima con l'ex modella Heather Mills, dalla quale ha avuto una figlia, Beatrice, poi con il membro del consiglio di amministrazione della 'New York Metropolitan Transportation Authority' Nancy Shevell. Entrambe donne che Paul ha sposato.