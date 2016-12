Madonna ha scelto Firenze per il nuovo video

foto Olycom Correlati SEXY SUL PALCO

BACKSTAGE DEL TOUR 10:49 - Madonna ha scelto Firenze come location per il video del suo nuovo singolo "Turn up the radio". L'organizzazione della diva ha infatti ottenuto dal Comune tutte le autorizzazioni necessarie per iniziare le riprese, che si stanno svolgendo proprio in questi giorni. La "base operativa" è stata collocata in piazza Vittorio Veneto, non lontano dall'hotel dove Madonna ha scelto di soggiornare per la data fiorentina del suo tour. comeil video del suo nuovo singolo "". L'organizzazione della diva ha infatti ottenuto dal Comune tutte le autorizzazioni necessarie per iniziare le riprese, che. La "base operativa" è stata collocata in piazza Vittorio Veneto, non lontano dall'hotel dove Madonna ha scelto di soggiornare per la data fiorentina del suo tour.

Due piccioni con una fava, quindi, per la Ciccone, che ha approfittato del passaggio del tour a Firenze per girare il video del suo nuovo singolo "Turn up the radio". La clip dovrebbe avere come sfondo location prestigiose: lo staff di Madonna ha infatti avuto dall'amministrazione comunale il permesso di circolare nell'area a traffico limitato del centro storico e del lungo Arno.



Sembra che davanti alle telecamere, però, non ci sarà sempre la star, ma anche una controfigura. Potrebbe essere la stessa che è salita sul palco fiorentino prima del concerto di sabato scorso, durante il testing delle luci. Come una vera diva, infatti, Madonna in carne e ossa comparirà solo lo stretto necessario.