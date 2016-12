Lindsay Lohan trovata senza sensi

foto Ap/Lapresse Correlati COME LIZ TAYLOR 10:16 - Tanta paura per Lindsay Lohan che è stata trovata due giorni fa senza sensi dal personale dell'hotel Ritz-Carlton di Marina del Rey, a Los Angeles. A chiarire la vicenda è il manager Steve Honig. Lindsay è stata curata "per spossatezza e disidratazione a causa del troppo lavoro ma ora sta bene". Ma il giallo rimane anche perché non si sa con certezza da quante ore era svenuta. - Tanta paura perche è stata trovata due giorni fa senza sensi dal personale dell'hotel Ritz-Carlton di Marina del Rey, a Los Angeles. A chiarire la vicenda è il manager Steve Honig. Lindsay è stata curata "per spossatezza e disidratazione a causa del troppo lavoro ma ora sta bene". Ma il giallo rimane anche perché non si sa con certezza da quante ore era svenuta.

L'attrice dunque era esausta dopo l'ultima notte di riprese per il film "Liz and Dick", in cui interpreta il ruolo di Elizabeth Taylor. I paramedici sono stati chiamati nella sua stanza d'albergo, ma l'attrice non è stata portata in ospedale e probabilmente tornerà sul set del film molto presto, come la stessa Lindsay ha scritto su Twitter.



Lo scorso 8 giugno la Lohan era rimasta coinvolta in un incidente stradale, in cui erano rimaste leggermente ferite lei e una sua assistente.