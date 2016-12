De Sica: "Il cinepanettone cambierà"

foto LaPresse Correlati L'ULTIMO VACANZE DI NATALE 09:33 - Estate di lavoro per Christian De Sica che sarà un ciambellano ne "Il principe abusivo", debutto alla regia di Alessandro Siani. L'attore rivela anche che il cinepanettone quest'anno cambierà. Non sarà più un "Natale a...". "Si sta ancora tutto definendo, - spiega - ci saranno due storie principali, penso, ma non sarà 'Un Natale a'. Faremo un bel cambiamento. Dopo 30 anni ce n'è bisogno". - Estate di lavoro perche sarà un ciambellano ne, debutto alla regia di. L'attore rivela anche che il cinepanettone quest'anno cambierà. Non sarà più un "". "Si sta ancora tutto definendo, - spiega - ci saranno due storie principali, penso, ma non sarà 'Un Natale a'. Faremo un bel cambiamento. Dopo 30 anni ce n'è bisogno".

"Comunque - aggiunge nell'intervista all'agenzia Ansa - quest'anno riceverò il mio 30esimo biglietto d'oro (il premio assegnato dall'Anec ai film che hanno incassato di più nella stagione, ndr), è un bel traguardo".



A proposito invece della nuova commedia diretta da Siani, De Sica spiega che tra lui e l'attore napoletano "c'è una grande sintonia. Avevamo interpretato insieme due film di Natale ("Natale a New York" e "Natale in crociera", ndr), e lui mi ha chiamato per il suo debutto da regista, mi ha fatto molto piacere".



Si fida di lui dietro la macchina da presa? "Vedremo che verrà fuori - scherza-. In realtà Alessandro mi sembra molto concentrato, l'altro giorno ero in sala prove per un momento del film in cui canto e ballo con Serena Autieri e lui aveva le idee molto chiare su cosa volesse. Promette bene".