Firenze, Ceccherini ubriaco per strada

foto Da video

18:22

- Questa volta l'attore Massimo Ceccherini si è esibito in una performance davvero pessima. Visibilmente ubriaco, è stato avvistato mentre si aggirava barcollando in, in pieno centro storico a Firenze. L'attore toscano è stato ripreso dai passanti mentre, sdraiato per terra, bestemmiava e insultava chiunque si avvicinasse o provasse a parlare con lui.