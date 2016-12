Dita Von Teese: "Voglio girare un film porno"

foto Olycom Correlati CHE SHOW BOLLENTE! 13:49 - Dita Von Teese la regina del burlesque vuole darsi al porno, come rivela alla rivista per adulti "Hustler", ma stando dietro alla macchina da presa e dirigendo la regia di un film hard. Intenditrice del fetish softcore, cioè di una pornografia 'morbida' in cui l'atto sessuale non viene mostrato, vuole addentrarsi in un'altra strada, quella della pornografia. la regina del burlesque vuole darsi al porno, come rivela alla rivista per adulti "Hustler", ma stando dietro alla macchina da presa e dirigendo la regia di un film hard. Intenditrice del fetish softcore, cioè di una pornografia 'morbida' in cui l'atto sessuale non viene mostrato, vuole addentrarsi in un'altra strada, quella della pornografia.

Dita mmette di essere una grande fan della star dei film hard Sasha Grey e non le dispiacerebbe se fosse lei la protagonista del suo futuro progetto. Ha raccontato le sue prossime ambizioni dichiarando di voler realizzare un film "veramente sporco" e "poco orientato alle donne". Poi parlando dell'attrice ha fatto il nome di Sasha: "Mi piace. Mi rifaccio ai suoi film perché lei ha tutto. È bella e non cerca di assomigliare al cliché della pornostar".