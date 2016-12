Brown e Drake, botte da orbi per Rihanna

foto Twitter Correlati REGINA TRASGRESSIVA 15:28 - Rivali da sempre, sul palco come in amore. I due rapper Chris Brown e Drake, ex di Rihanna, hanno infatti scatenato una mega rissa in un night-club di New York, mandando all'ospedale ben 8 persone. Oggetto del contendere sempre lei: la bella Rihanna. Gli amici dei due si sono affrontati a suon di pugni e bottigliate, sfasciando un parte del locale. Su Twitter Brown ha pubblicato (orgoglioso?) il taglio riportato sul mento. - Rivali da sempre, sul palco come in amore. I due rapper, hanno infattiin un night-club di New York, mandando all'ospedale ben 8 persone. Oggetto del contendere sempre lei: la bella. Gli amici dei due si sono affrontati a suon di pugni e bottigliate, sfasciando un parte del locale. SuBrown ha pubblicato (orgoglioso?) il

Non è ancora chiaro come si sia scatenata la rissa ma, secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero fatto a botte per Rihanna, ex di entrambi. Chris Brown ha pubblicato su Twitter le conseguenze della rissa: un bel taglio sul mento.



I due rapper si sono incontrati per caso mercoledì sera al "W.I.P.", un night-club di New York. Chris avrebbe offerto come "segno di pace" una bottiglia di champagne al rivale Drake. Il rapper gli avrebbe però mandato indietro un biglietto con scritto: "Mi s**** l'amore della tua vita, fattene una ragione". A quel punto si sarebbe scatenato l'inferno.



Secondo alcuni testimoni Chris e Drake non sarebbero arrivati allo scontro fisico vero e proprio, lasciando fare il "lavoro sporco" alle rispettive guardie del corpo. A farne le spese gli altri clienti del locale (otto sono finiti in ospedale) e una parte del night-club.