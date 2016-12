Marilyn e le ultime foto da diva del cinema

foto Bert Stern Correlati BELLA E FRAGILE 08:47 - Il Forte di Bard in Valle d'Aosta dedica al mito di Marilyn, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, la mostra "Marilyn, the last sitting. Bert Stern" (fino al 4 novembre) che porta in Italia gli scatti realizzati da Bert Stern in occasione di quello che è stato l'ultimo servizio fotografico dall’attrice prima della tragica scomparsa avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962. - Il Forte di Bard in Valle d'Aosta dedica al mito di Marilyn, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, la mostra "(fino al 4 novembre) che porta in Italia gli scatti realizzati da Bert Stern in occasione di quello che è stato l'ultimo servizio fotografico dall’attrice prima della tragica scomparsa avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962.

La mostra include alcuni dei più espliciti scatti mai realizzati della diva. Il risultato è la trasformazione della Monroe da icona della pin up girl a Venere del XX secolo. In uno dei testi in catalogo Bertrand Lorquin, curatore del Museo Maillol, evoca i nudi di Botticelli, Rubens, Velazquez, Goya, Ingres e Manet per attribuire alle plastiche curve della Monroe un posto nella storia dell’arte.



Nel 1962 Bert Stern è un fotografo conosciuto per le sue doti di ritrattista: è un cacciatore di icone e riesce a immortalare diverse star del grande schermo. Sull’aereo di ritorno da Roma, dove ha fotografato Liz Taylor sul set di “Cleopatra”, accarezza un sogno, quello di fotografare Marilyn Monroe. Non appena arriva a New York propone a Vogue l’idea di realizzare un reportage di foto sull’attrice che lo stesso Stern definirà “la prima dea dell’amore americana”. La redazione della rivista accetta la proposta con entusiasmo. Gli avvenimenti si susseguono velocemente, Marilyn accetta di posare per lui e il sogno di Stern si realizza. Il fotografo sceglie come set una suite dell’hôtel Bel-Air a Los Angeles. La luce è minima e Bert aspetta Marilyn con inquietudine dal momento che l’attrice è conosciuta per i suoi strani comportamenti e capricci. Dopo cinque ore di ritardo Marilyn si palesa all’albergo e tutto ha inizio. Marilyn accetta di posare nuda e senza trucco. Un rapporto forte e quasi amoroso si instaura tra il fotografo e la sua modella. Lavorano per dodici ore consecutive senza fermarsi. Il risultato è eccezionale, ma le immagini sono troppo osées per Vogue che propone a Stern di fotografarla nuovamente, questa volta, truccata e vestita. Marilyn accetta di posare ancora una volta per Bert Stern. Poi la morte improvvisa, un giorno prima dell’uscita delle foto su Vogue.



Il servizio fotografico completo si compone di 2571 foto, scattate nel corso di tre intense giornate di lavoro. Bert Stern sceglie di pubblicarne uno stretto numero, e una selezione di immagini sempre diversa diviene oggetto di numerose mostre in tutto il mondo.



