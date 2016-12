Anna Faris: "Finalmente mi sono depilata"

foto Flaunt Magazine Correlati CLIP ESCLUSIVA DA "IL DITTATORE"

AMMICCANTE SU "FLAUNT" 12:10 - Ne "Il Dittatore" (il film di Sasha Baron Cohen che sbarca nelle sale italiane il 15 giugno), Anna Faris è una femminista ed ecologista convinta che non si rade le ascelle. Per il magazine "Flaunt", invece, l'attrice 35enne che nel frattempo è rimasta incinta, non solo si è depilata ma ha deciso di mostrare anche il suo lato sexy tra trasparenze e pose ammiccanti. - Ne "" (il film diche sbarca nelle sale italiane il 15 giugno),è una femminista ed ecologista convinta che non si rade le ascelle. Per il magazine "", invece, l'attrice 35enne che nel frattempo è rimasta incinta, non solo si è depilata ma ha deciso di mostrare anche il suo lato sexy tra trasparenze e pose ammiccanti.

La reginetta della commedia americana, a proposito della richiesta di non depilarsi per il film, ha detto: "Ero convinta che sarebbero stati due ciuffetti carini, appena accennati... e invece mi sono ritrovata due cose rivoltanti, con peli lunghi, ispidi e neri".



D'altronde in questi anni Anna è passata con disinvoltura dai ruoli drammatici a quelli comici, riuscendo ad ottenere sempre un grande successo. Anche se il ruolo più importante, quello di mamma, la attende a breve. L'attrice e Chris Pratt, suo marito da quattro anni, sono infatti in attesa del loro primo figlio. La Faris è entusiasta e avverte: "Ne voglio otto".