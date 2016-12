"Sono pronta per Miranda ma devo dimagrire"

foto Ufficio stampa Correlati SPIETATA NELLA MODA 10:28 - La scrittrice americana Lauren Weisberger ha annunciato che sta lavorando al sequel del suo best seller "Il diavolo veste Prada", intitolato "La vendetta veste Prada". Subito il pensiero è andato a Meryl Streep. Sarà pronta a riprendere il suo ruolo della spietata direttrice di uno dei giornali di moda più importanti, Miranda Priestley? "Nessun problema ma devo perdere un sacco di kg prima", ha risposto la diretta interessata, - La scrittrice americanaha annunciato che sta lavorando al sequel del suo best seller", intitolato "La vendetta veste Prada". Subito il pensiero è andato a Meryl Streep. Sarà pronta a riprendere il suo ruolo della spietata direttrice di uno dei giornali di moda più importanti,? "Nessun problema ma devo perdere un sacco di kg prima", ha risposto la diretta interessata,

"Il diavolo veste Prada" è il film cult diretto da David Frankel ed uscito nelle sale italiane nel 2006. Sono passati esattamente sei anni da allora e da parte dei fan del libro e del film c'è sempre stata la richiesta di capire e scoprire le nuove avventure non solo di Miranda ma anche della giovane assistente Andy Sachs (Anne Hathaway).



La Weisberger non ha alcuna fretta per ora e si sta prendendo tutto il tempo necessario per scrivere e buttar giù le nuove avventure delle due beniamine de "Il diavolo veste Prada".