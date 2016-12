Celentano torna in concerto dopo 18 anni

- Sono passati ben diciotto anni dall'ultimo concerto di. Il Mollegghiato torna sul palco con due uniche performance in programma l'8 e 9 ottobre prossimi all'Arena di Verona. Lo annuncia il Clan Celentano. Non si altri dettagli sui due live, ma di sicuro non mancheranno sorprese e forse ospiti e colleghi.

Gli ultimi concerti live di Adriano risalgono al 1994 con la tournée italiana ed europea. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di acquisto dei biglietti.Eppure la compagna Claudia Mori in occasione del lancio dell'ultimo album "Facciamo finta che sia vero" , lo scorso novembre, l'aveva detto: "Adriano sta preparando un piano di lancio fortissimo". La partecipazione al Festival di Sanremo è stato il culmine, strascichi di polemiche a non finire e poi il silenzio e il riposo.Ed ecco arrivare la notizia di due grandi concerti per i fan. In scaletta sicuramente ci saranno i grandi successi e i brani di "Facciamo finta che sia vero" ma Celentano non mancherà di rivolgersi al suo pubblico per parlare. E forse si scateneranno altre polemiche.