Madonna... quante stecche

- Dopo un'ora e 15 minuti di ritardo ci saremmo aspettati ben altro. Non pretendevamo mica le scuse di una star per carità, ma quantomeno di essere ripagati dell'attesa (e del prezzo del biglietto), quello sì. E invece la tappa romana del concerto di Madonna e' stata una noia mortale. Intanto, non si e' consumato nessuno scandalo come aveva minacciato. Niente anatemi contro il Vaticano, solo qualche palpatina lesbo e un veloce bacio con una ballerina.

Niente scandali, tanto sonno

E se a Istanbul ha scoperto il seno, a Roma, si e' abbassata i pantaloni mostrando un lato b - c'e' da ammettere - degno di una statua. Così soda da far crepare d'invidia anche una tonica teenager, ma il fiato era quello di una signora di 53 anni. Di tanto in tanto - infatti - con la scusa di cambiare d'abito, l'ex Material Girl si e' concessa qualche pausa lasciando allo strepitoso e instancabile corpo di ballo la scena. Poca voce, tante stecche: il concerto non e' mai veramente decollato, tutte le volte che era lì lì per accendersi, un istante dopo si spegneva. Con buona pace del pubblico (scarso, tantissimi i posti liberi) che le mani, più che per applaudire, le ha usate per coprire gli sbadigli. Se non fosse stato per gli effetti speciali, le coreografie da urlo e i favolosi costumi avremmo sicuramente perso la battaglia contro il sonno.

Un po' di bon ton...

Per non parlare dei successi del passato rivisitati (“Like a prayer" e "Celebration" a parte, unici momenti in cui i fan hanno dato segni di vita) invece di far ballare, hanno dato il colpo di grazia: una su tutte "Like a virgin" in versione messa cantata ha messo a dura prova le nostre palpebre. E poi un appunto e un consiglio a sua maestà Madonna: se vieni in Italia e di cognome fai Ciccone, sarebbe carino da parte tua dire almeno un paio di parole nella nostra lingua e - già che ci sei - la prossima volta che un ammiratore ti lancia una bandiera evita di darle un calcio per buttarla giù dal palco, non e' educato.

Il tempo passa per tutti

Vederla lassù mentre si dimenava con tutti quei capelli biondi che la facevano un po' Carrà, lei, energica ma ormai rinsecchita, quasi spariva tra le montagne di muscoli dei ballerini e un po' faceva tenerezza, tanto che veniva voglia di dirle: "dai su Louise Veronica, non te la prendere il tempo passa per tutti e il tuo sembra ormai scaduto". Infine, inutile la sottile polemica con la nemica Lady Gaga: Madonna ha cantato un breve passo di "Born this way" (hit della collega) seguito da "She' not me" ("lei non e' me")..."già purtroppo" - aggiungiamo noi - perché se ieri sera sul palco dell'Olimpico ci fosse stata la signorina Germanotta ci saremmo sicuramente divertiti di più.