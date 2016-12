Skin: "L'indipendenza ci rende elettrici!"

foto Ufficio stampa 13:08 - A due anni da "Wonderlustre" (disco d'oro in Italia) tornano gli Skunk Anansie capitanati dalla grintosa Skin. Il nuovo disco si intitola "Black Traffic" ed uscirà come produzione indipendente per Carosello Records. "Con questo nuovo progetto abbiamo deciso di scegliere la strada della totale indipendenza, può darsi che i mercanti del destino e dell'oscurità si lamentino dell'industria musicale", dice Skin. - A due anni da "" (disco d'oro in Italia) tornano glicapitanati dalla grintosa. Il nuovo disco si intitola "Black Traffic" ed uscirà come produzione indipendente per Carosello Records. "Con questo nuovo progetto abbiamo deciso di scegliere la strada della totale indipendenza, può darsi che i mercanti del destino e dell'oscurità si lamentino dell'industria musicale", dice Skin.

"Noi l'abbiamo interpretata come una chance positiva per ricreare il modo in cui lavoriamo e per avere più controllo sulla nostra arte. - conclude - Il nostro nuovo album 'Black Traffic' e la nostra nuova etichetta discografica rendono il futuro della nostra band molto elettrizzante, infatti quest'ultimo album è il mio preferito, ancora meglio di 'Wonderlustre' che ha sfornato alcune canzoni davvero fantastiche. Siamo ritornati e ci godremo tutto fino all'ultimo secondo!".



“Black Traffic” è stato registrato e prodotto a Londra dagli Skunk Anansie e da Chris Sheldon (produttore dei Foo Fighters,Biffy Clyro e Pixies) e mixato da Jeremy Wheatley e Adrian Bushby.



Questo nuovo progetto discografico sarà accompagnato da un intensivo tour che toccherà 20 città europee. La band suonerà in Italia il 19 novembre a Milano (Mediolanum Forum), il 20 novembre a Roma (Palalottomatica) e il 21 novembre a Jesolo – Ve (Pala Arrex).