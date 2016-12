L'amore trionfa con "La Fille mal gardée"

foto Ufficio stampa 12:18 - "La Fille mal gardée" è il balletto più antico del repertorio francese. Creato nel Grand Théâtre de Bordeaux pochi giorni prima della Rivoluzione francese, il suo successo fu immediato e ottenne applausi anche in Europa e negli Stati Uniti. Fino al 15 luglio il balletto è in scena all'Opera di Parigi con un cast formato dai primi ballerini e il Corpo di Ballo. A dirigere l'Orchestra è il Maestro Philip Ellis. - "è il balletto più antico del repertorio francese. Creato nel Grand Théâtre de Bordeaux pochi giorni prima della Rivoluzione francese, il suo successo fu immediato e ottenne applausi anche in Europa e negli Stati Uniti. Fino al 15 luglio il balletto è in scena all'Opera di Parigi con un cast formato dai primi ballerini e il Corpo di Ballo. A dirigere l'Orchestra è il Maestro

La scena si svolge in piccolo paese dove si innamorano Lise e Colas. Ma Simone, la madre di Lise, vuole dare in sposa sua figlia ad Alain, figlio di un ricco agricoltore. Colas entra segretamente nella fattoria di Simone nascondendosi dietro il grano solo per vedere la sua amata Lise. Ma il loro incontro è interrotto dall'arrivo di Simone. Colas scappa in tempo. Nel frattempo, Alain e suo padre arrivano in società del notaio per firmare il contratto di matrimonio. Da qui una serie di colpo di scena movimentano il finale della storia.



INFORMAZIONI Palais Garnier - Opera Paris fino al 15 luglio (14 luglio entrata gratis fino ad esaurimento posti) - Orario 19.30 - Prezzi 75, 55, 40, 20, 12, 9 euro Infotel 0892899090 (0,337 euro al minuto) Telefono dall'estero: +33 1 71 25 24 23 Internet: www.operadeparis.fr