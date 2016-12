"La diatriba sull'eredità di Dalla è mal posta"

foto Olycom Correlati L'ULTIMO SALUTO A LUCIO 10:43 - L'avvocato di Lucio Dalla per oltre 20 anni, Eugenio D'Andrea, interviene al Corriere della Sera sulla diatriba tra gli eredi e il compagno Alemanno. L'entourage di Lucio Dalla, dopo la sua morte, chiese al tribunale la nomina di un curatore, "quasi certi che Lucio non avesse lasciato nulla di scritto", per una "tutela verso tutti e non certo contro qualcuno". - L'avvocato diper oltre 20 anni,, interviene al Corriere della Sera sulla diatriba tra gli eredi e il compagno Alemanno. L'entourage di Lucio Dalla, dopo la sua morte, chiese al tribunale la nomina di un curatore, "quasi certi che Lucio non avesse lasciato nulla di scritto", per una "tutela verso tutti e non certo contro qualcuno".

"Ecco perché -prosegue D'Andrea- credo che la diatriba Alemanno-eredi sia mal posta, visto che i cugini sono pacificamente gli eredi di Lucio in assenza di diverse disposizioni testamentarie, così come Alemanno era negli ultimi anni una persona a lui vicina ed il suo interlocutore preferenziale per scelte artistiche sempre condivise".



D'Andrea lamenta poi che, dopo la morte di Dalla, sia stato "violato quello che egli voleva essere, un artista di tutti ma la bandiera di nessuno", riferendosi in particolare al fatto che "sia stato trasformato in una icona gay". Per il legale "sbaglia chi ora crede di poter parlare di lui con senso di appartenenza o, peggio, attribuendogli etichette che ha sempre rifiutato".