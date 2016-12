Loreen: "C'è vita oltre la tv e Facebook"

foto Ufficio stampa Correlati TRA BALLO E CANTO 09:37 - Loreen ha rappresentato la Svezia durante le fasi di qualificazioni all'Eurovision Song Contest 2012. La cantante si è distinta per il suo modo di cantare e ballare sulle note di "Euphoria" ed ha vinto la kermesse. "Prima di essere chiamata sul palco a Växjö, pensare di arrivare alla finale era solo un sogno lontano, in realtà ero molto insicura sul livello della mia esecuzione", confessa l'artista che presenta a Tgcom24 il suo nuovo video. ha rappresentato la Svezia durante le fasi di qualificazioni all'2012. La cantante si è distinta per il suo modo di cantare e ballare sulle note di "" ed ha vinto la kermesse. "Prima di essere chiamata sul palco a Växjö, pensare di arrivare alla finale era solo un sogno lontano, in realtà ero molto insicura sul livello della mia esecuzione", confessa l'artista che presenta a Tgcom24 il suo nuovo video.

Loreen è cresciuta in una piccola cittadina, in una famiglia di origini marocchine-berbere. Non definitela artista R&B: "E’ decisamente bizzarro. Non ho mai ascoltato musica R&B o soul! La musica da cui traggo ispirazione è quella che in un certo senso ti porta ad una specie di trance, a livello musicale o vocale. Artiste come Björk, alcuni lavori di Enya e soprattutto Lisa Gerrard".



“Voglio fare della musica collegata realmente alla mia anima. Quando ci riesco, credo che la mia musica colpisca molto di più - spiega -. Sono abbastanza solitaria, una ricercatrice che naviga alla larga dal sovraccarico odierno di informazioni. Non ho la tv. Ho un laptop ma lo uso solo per le e-mail e i programmi musicali”.



"Sono davvero fuori dal modo in questa epoca di viral marketing. - conclude - Le persone con cui lavoro non sopportano che io non sia neppure su Facebook! Voglio unire le persone nella riflessione che nella vita c’è davvero molto, molto di più rispetto alle cose puramente materiali. So che può sembrare scontato e un po' hippy. Ma sono buone ragioni per lasciare perdere questo desiderio? Sono sicura che per tutti la risposta è no".