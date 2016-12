Stefania Rocca: "Non sono raccomandata"

foto LaPresse Correlati SILVIA NUDA PER UN CALENDARIO 10:30 - I panni sporchi, per le sorelle Rocca, si lavano in pubblico. Vanity Fair": "Ma quale raccomandata... con Silvia non siamo mai andate d'accordo, da bambine ci menavamo. Non sono una moralista, ho fatto anche un film nuda". - I panni sporchi, per le sorelle Rocca, si lavano in pubblico. Silvia aveva attaccato Stefania dalle colonne di "Libero" definendola "una raccomandata", e l'attrice non perde l'occasione per replicare dalle pagine di "": "Ma quale raccomandata... con Silvia non siamo mai andate d'accordo, da bambine ci menavamo. Non sono una moralista, ho fatto anche un film nuda".

"No, non sono una raccomandata - precisa Stefania - sono orgogliosa perché su 330 partecipanti e 6 posti femminili disponibili, hanno scelto me senza conoscermi".



Poi l'attrice parla del rapporto con la sorella, difficile sin da quando erano bambine: "Eravamo un po' dei maschiacci, con lei non siamo mai andate d'accordo, e qualche volta ci menavamo. Io le beccavo sempre, allora Francesca (la sorella più grande, ndr) prendeva le mie difese e menava Silvia. Siamo tutte uscite presto di casa... Ho sempre pensato di essere la più brutta delle tre, ero molto minuta".



Non manca un complimento alla sorella: "Silvia è altissima, con due metri di gambe". Ma Stefania assicura di non averla mai criticata per le scelte professionali o per i topless: "No, le ho detto: hai fatto bene. Se fossi una moralista non avrei mai girato Viol@, dove mi si vede nuda...".