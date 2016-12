Megan Gale, torna la bomba sexy

09:21 - A 13 anni dal famoso spot di una compagnia telefonica italiana che la lanciò in tutto il mondo, torna la bomba sexy Megan Gale. La bellissima modella australiana reinterpreta il ruolo della "gatta" che fu di Liz Taylor nel film del 1958 "La gatta sul tetto che scotta" e nelle foto su "Chi" la somiglianza è impressionante. Oggi vive tra Sydney e Melbourne, conduce un programma in tv e dopo un divorzio è felice con un nuovo fidanzato giovane e aitante.

Sono lontani i tempi dei cartelloni pubblicitari, le copertine sui magazine patinati, e i calendari sexy. Ma a 36 anni Megan è sempre sensuale. "In Italia avevo fatto quasi tutto, era venuto il momento di tornare in Australia - ha detto - Mi mancava la mia famiglia, volevo riprendere la mia vita".



dopo un Sanremo nel 2001 con Raffaella Carrà e qualche comparsa in film come "Vacanze di Natale 2000", la Gale è infatti tornata nel suo Paese e si è riconquistata la fama. Conduce un programma televisivo in cui scova talenti della moda ("Project Runway Australia") e ora è lanciatissima nella carriera di attrice. Intanto l'amore procede a gonfie vele, dopo la separazione col comico Andy Lee ha ritrovato la felicità al fianco del 24enne giocatore di football Shaun Hampson. Ed è pronta a tornare in Italia.