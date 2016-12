Lap dance bollente per Salma Hayek

foto Da video Correlati EROTISMO AL TOP

CHE CAPITOMBOLO! 10:26 - Seducente e inafferrabile, Salma Hayek si trasforma nella pericolosa lapdancer Lola per "Americano", il nuovo film di Mathieu Demy. Parrucca rosso fuoco e lingerie sexy l'attrice, con le sue acrobazie, farà perdere la testa a Martin (Demy), un uomo alla ricerca della verità sulla madre. Non è la prima volta che la Hayek "sveste" i panni di una stripper: si era già spogliata per "Dogma" e per "Dal tramonto all'alba". - Seducente e inafferrabile,si trasforma nella pericolosaper "", il nuovo film di Mathieu Demy.l'attrice, con le sue acrobazie, farà perdere la testa a Martin (Demy), un uomo alla ricerca della verità sulla madre. Non è la prima volta che la Hayek "sveste" i panni di una stripper: si era già spogliata per "Dogma" e per "Dal tramonto all'alba".

"Americano" racconta il viaggio del giovane parigino Martin (Demy Mathieu) a Tijuana, alla ricerca di Lola (Salma Hayek), una ragazza a cui la madre di lui, morendo, ha lasciato in eredità un appartamento a Los Angeles. L'incontro con Lola, che lavora come stripper in un locale di lap-dance, porterà però alla luce misteri irrisolti e segreti pericolosi.



Non è la prima volta che la Hayek si cala nei panni di una stripper. Era infatti già stata protagonista di una sensuale e satanica danza in "Dal tramonto all'alba" (1996) ed era tornata a spogliarsi per la celebre lap-dance di "Dogma" (1999), dove interpretava una Musa con il "blocco creativo".



Anche fuori dal set, però, l'attrice messicana non esita a denudarsi per beneficienza. Nel 2009 Salma aveva infatti allattato un bimbo africano, lasciandosi immortalare a seno scoperto, per una campagna umanitaria dell'Unicef.