Celine Dion canta "Rolling in the Deep"

Celine Dion è una grande fan di Adele. Durante lo show di Las Vegas - il primo dopo l'infiammazione alle corde vocali - la cantante si è esibita sulle note di "Rolling in the Deep", rinnovando la stima sincera per la collega più giovane. La Dion ha infatti dichiarato: "Amo moltissimo Adele. E' davvero fantastica". Un regalo per i fan, in attesa di ascoltare il suo nuovo album - "Water and a Flame" - in uscita a ottobre.

Un legame, quello tra Celine Dion e Adele, che si ritrova anche in "Water and a flame", il nuovo album della Dion, che uscirà il prossimo ottobre. "Didn't Know Love", uno dei brani dell'album, è infatti stato scritto per Celine Dion da Eg White, uno degli autori di Adele.



Ma "Water and a flame" è ricco di duetti importanti. Ospiti del cd, infatti, Ne-Yo per "It's Incredible" e Stevie Wonder per "Overjoyed". Non mancano poi cover prestigiose, tra cui: "How Do You Keep The Music Playing?" (Patti Austin e James Ingram), "At Seventeen" (Janis Ian) e "Lullaby" (Billy Joel).