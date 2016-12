Freida Pinto in short, che gambe!

foto Flaunt Magazine Correlati BELLEZZA ANNI CINQUANTA 15:42 - La parrucca riccia che risalta il viso angelico, la pelle ambrata, le pose ammiccanti davanti al mare in short e camicia annodata alla vita in stile anni Cinquanta. Freida Pinto, la bellissima attrice indiana, sprigiona tutto il suo sex appeal sul magazine "Flaunt". Ma, assicura, oltre alla gambe (perfette) c'è di più. E parlando del suo Paese di origine sottolinea: "Le cose stanno cambiando". - La parrucca riccia che risalta il viso angelico, la pelle ambrata, le pose ammiccanti davanti al mare in short e camicia annodata alla vita in stile anni Cinquanta., la bellissima attrice indiana, sprigiona tutto il suo sex appeal sul magazine "". Ma, assicura, oltre alla gambe (perfette) c'è di più. E parlando del suo Paese di origine sottolinea: "Le cose stanno cambiando".

"L'industria cinematografica sta tenendo in considerazione il cinema indiano - racconta l'attrice -. In India, in realtà, c'è stata una grande disparità, prima le donne venivano pagate di meno rispetto agli uomini, ma le cose stanno cambiando".



La stampa del suo Paese, però, non è stata morbida con lei: "Mi hanno attaccato dicendo che facevo la diva sul set, e che non volevo promuovere il mio film in India. Ma ero in America, come facevo a stare in due posti contemporaneamente?".