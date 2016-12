"The Sun", la christian-band ha trovato la Luce

foto Ufficio stampa 15:40 - "Dopo qualche anno vissuto senza regole, abbiamo scoperto un nuovo modo di fare rock". A raccontarlo sono i "The Sun", rock band cristiana del Veneto. "Luce" , il loro primo album, è nato dopo un viaggio in Palestina, durante il quale hanno preso vita tutti i temi cari al gruppo come la fede, l'immortalità dell'anima e il sesso con amore. A collaborare al progetto anche Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue. - "Dopo qualche anno vissuto senza regole, abbiamo scoperto un nuovo modo di fare rock". A raccontarlo sono i "",del Veneto. "" , il loro, è nato, durante il quale hanno preso vita tutti i temi cari al gruppo come la fede, l'immortalità dell'anima e il sesso con amore. A collaborare al progetto anche, storico

Fino all'inizio del nuovo percorso musicale e spirituale, i "The Sun" - Francesco Lorenzi, Matteo Reghelin, Gianluca Menegozzo e Riccardo Rossi - erano riusciti a raggiungere anche una certa popolarità, con quattro album autoprodotti che li avevano portati a suonare su palchi di artisti importanti.



"Il problema di etichettare la musica è una questione tutta italiana - dicono - perchè‚ quello che facciamo noi è sempre rock, solo che adesso abbiamo deciso di comune accordo di farlo con una motivazione ben precisa. Non vogliamo insegnare nulla, solo testimoniare le nostre esperienze".



L'album, aperto dal brano "Onda perfetta" e chiuso da "Negli occhi", passando da "Più del sesso" e "Betlemme", è composto da un totale di tredici brani. In tre di questi c'è lo zampino di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue.



Da poco, i "The Sun" hanno cominciato anche un tour live: "Dal vivo suoniamo con la stessa intensità di prima, solo che lo facciamo con un senso diverso".