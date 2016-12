All'era Era Glaciale 4 adesso si canta sul serio

foto Da video Correlati SIMPATIA IN MUSICA 10:47 - C'è grande attesa per "L'Era Glaciale 4: continenti alla deriva" che arriverà nelle sale italiane dal 28 settembre. Intanto ecco il videoclip musicale "We Are Family" con tutti i protagonisti del film d'animazione e colonna sonora portante. - C'è grande attesa per "" che arriverà nelle sale italiane dal 28 settembre. Intanto ecco il videoclip musicale" con tutti i protagonisti del film d'animazione e colonna sonora portante.

Tutto parte dalla forsennata caccia all'inafferrabile ghianda da parte di Scrat, iniziata nella notte dei tempi, che ha delle conseguenze sconvolgenti per il mondo intero: un cataclisma continentale che sfocia in un'avventura grandiosa per Manny, Diego e Sid.



Durante le loro peripezie, Sid ritrova la bisbetica nonna e il branco incontra una combriccola di pirati assortiti decisi a impedire loro di tornare a casa.