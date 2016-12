Lady Gaga a Madonna: "Non odiamoci più"

"Non voglio più replicare - ha commentato la Gaga sul palco, riferendosi all'accusa di plagio mossale da Madonna - perché l'unica cosa che mi importata è la musica.rispetto a 25 anni fa, per questo Born This Way è così importante per me.farci a fette e".Una proposta di pace arrivata dopo che, nei mesi scorsi,. Secondo la Material Girl, infatti, "Born This Way" sarebbe troppo simile a "Express Yourself", un suo pezzo dell'89.Ora la palla passa a Madonna, che dovrà decidere se sotterrare definitivamente l'ascia di guerra o se riaccendere il fuoco che arde sotto la cenere. Nell'attesa del nuovo colpo della rivale, la Germanottaintanto- quelli veri - riportati dopo che un ballerino l'ha colpita accidentalmente con una sbarra di metallo