Tiziano Ferro verso l'Olimpico di Roma

ENERGIA LIVE 11:59 - Il 23 maggio scorso a Zurigo si è chiusa la prima parte del tour di Tiziano Ferro: 23 concerti sold-out tra brani celebri e quelli del nuovo album "L'amore è una cosa semplice". Il tour riprenderà dal 30 giugno per culminare il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore annuncia: "Non ci sarà una ripresa autunnale. Con queste date chiudiamo la parte italiana e andrò a cantare all'estero".

"Siamo arrivati alla fine della prima parte del tour - spiega Ferro in un video in anteprima su Tgcom24 -. Esperienza esaltante perché abbiamo presentato per la prima volta dal vivo le nuove canzoni e ho anche trascorso più di una notte nella stessa città. Ripenso alle tre date di Torino, due di Firenze e tre all'Arena di Verona. E' stata un'esperienza formativa e bellissima. Adesso mi avvicino alla seconda ed ultima parte del tour con la voglia di continuare a fare esperienza. Andremo negli stadi che sono dei luoghi magici che crea una unione ma anche una compattezza emotiva che non va più via per chi sta sul palco e il colpo d'occhio è meraviglioso".



L'emozione sarà anche più forte per la data del 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma: "E' la prima volta che mi avvicino di nuovo alla mia terra e in quella serata ci saranno le persone della mia città, Latina, e tutti gli amici di una vita. Tornare a cantare vicino a casa è sempre un'esperienza particolare e speciale. Questa parte di luglio sarà quella finale e non ci sarà una ripresa autunnale. - conclude il cantautore -.Tutte le cose belle devono rimanere uniche e belle in quanto tali. I concerti in Italia finiranno a luglio per questo disco e poi ci saranno dei concerti all'estero".



Dunque attesa per le nuove otto date con Tiziano Ferro sul palco accompagnato da Reggie Hamilton (basso) e Gareth Brown (batteria), Davide Tagliapietra (chitarra), Giorgio Secco (chitarra), Luca Scarpa (tastiere) e Christian Rigano (tastiere).



Ecco le date: al via il 30 giugno dalla Fiera di Bergamo. A luglio: 4 al Forest National di Bruxelles, 8 all'Anfiteatro Camerini di Piazzola Sul Brenta, 14 all'Olimpico di Roma, 18 alla Fiera di Bari, il 25 al Velodromo di Palermo e infine il 28 allo Stadio Comunale di Gela.

Andrea Conti