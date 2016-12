Jennifer Lopez: "Niente fidanzamento ufficiale"

foto Ap/Lapresse Correlati JENNIFER LOPEZ, SEXY BIKINI PER VOGUE

Nessun fidanzamento ufficiale tra Jennifer Lopez e il suo toyboy, il ballerino Casper Smart. Lo conferma la cantante stessa smentendo le voci che la volevano quasi all'altare, dopo le immagini in cui la si vedeva sfoggiare uno scintillante anello con brillanti.

"Pettegolezzi! Non fatevi ingannare dalle pietre che possiedo", così JLo ha respinto i rumors, usando una frase della sua canzone 'Jenny from the block', 'Don't be fooled by the rocks that I got' - niente fidanzamento!".



La cantante 42enne, che si è separata dall'ex marito Marc Anthony lo scorso luglio, ha fatto la prima uscita pubblica col ballerino 25enne in autunno.



E anche se lo scorso aprile Jennifer ha ammesso in un'intervista a Vogue l'attrazione che prova per il suo nuovo ragazzo, pare sia ancora presto per andare all'altare. C'è tempo, sui tabloid se ne riparlerà almeno tra un paio di settimane.