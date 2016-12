Stone: "Ho perso la testa per Spider-Man"

foto Ap/Lapresse Correlati FOTO DAL SET

SEMPLICE E SENSUALE 14:24 - In "The Amazing Spider-Man" (in uscita in Italia il 4 luglio) è Gwen, il primo amore di Peter Parker. Dalla fiction alla realtà il passo è stato breve e così Emma Stone e il protagonista del film Andrew Garfield si sono innamorati sul serio. Giovane, bella e ricercatissima da Hollywood, la Stone non si è però montata la testa. In passato ha attraversato la sua fase "folle", ma ora ha i piedi ben piantati a terra.

"The Amazing Spider-Man" è la prima grande produzione per la Stone. Finora, infatti, aveva prediletto film a basso budget come "Crazy, Stupid, Love" o "The Help".



"Nonostante fosse una mega produzione, l'atmosfera sul set era abbastanza tranquilla - ammette l'attrice a 'Io Donna' -. Girare una scena in camera da letto, con due personaggi che si innamorano, non cambia molto". Ma per lei quelle scene hanno fatto la differenza. Sul set si è infatti innamorata davvero del protagonista, l'attore britannico Andrew Garfield. Una relazione nata sotto la luce dei riflettori, ma che i due tengono gelosamente riservata.



Un atteggiamento maturo, sorprendente se si pensa che la Stone, a soli 24 anni, è una delle attrici più ricercate di Hollywood. L'attrice, tuttavia, ammette che in passato ha avuto anche lei qualche periodo selvaggio. "A 17 anni ho avuto la mia fase folle - confessa - frequentavo una serie di bar proibiti ai minori di 21 anni, dove bevevo Red Bull tutta la notte. Una volta sono persino finita ad un party a casa di Paris Hilton".