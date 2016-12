Selena Gomez: "Bieber è un romanticone"

foto Elle Correlati FRESCA E SENSUALE 14:27 - Sdraiata su una spiaggia, con il fisico sensuale e perfetto di una 20enne (li compie a luglio), Selena Gomez regala un servizio bollente a "Elle" che le dedica la copertina. La stella della Disney, attrice e cantante, parla del suo ancor più giovane (il 18enne Justin Bieber) fidanzatino e confessa: "E' un inguaribile romantico". D'altronde per lei ha noleggiato lo Staples centre di Los Angeles per organizzare una proiezione privata di "Titanic". - Sdraiata su una spiaggia, con il fisico sensuale e perfetto di una 20enne (li compie a luglio),regala un servizio bollente a "" che le dedica la copertina. La stella della Disney, attrice e cantante, parla del suo ancor più giovane (il 18enne) fidanzatino e confessa: "E' un inguaribile romantico". D'altronde per lei ha noleggiato lo Staples centre di Los Angeles per organizzare una proiezione privata di "Titanic".

"Ne avevo parlato una volta in macchina - racconta - gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto vedere di nuovo 'Titanic e poi lui ha organizzato una meravigliosa sorpresa per me". Una fidanzata invidiatissima da tutte le teenager del mondo, che ora si mette a nudo mostrando le sue giovani forme e rivelando alcuni particolari della sua vita privata.



Ricorda la sua infanzia povera in Texas quando non immaginava neanche lontanamente di posare per una rivista: "Ricordo almeno sette volte in cui la macchina si è fermata per strada perché non avevamo i soldi per la benzina". E ancora: "Mia madre risparmiava per portarmi ai concerti, nei musei per insegnarmi il mondo". Poi svela che il suo vero idolo, che l'ha ispirata nello spettacolo, è stata Jennifer Lopez: "L'ho vista e volevo essere come lei, attrice e cantante".