Madonna sbarca in Italia: "Vi stupirò"

foto Da video Correlati FUORI DI SENO A ISTANBUL

CENETTA ROMANTICA A ROMA

CHE SHOW HOT 12:17 - Dopo lo show hot a Istanbul in cui ha mostrano i seni, Madonna si prepara a scandalizzare anche l'Italia. La popstar è infatti sbarcata nella Capitale per il tour che prevede tre date (il 12 a Roma, il 14 a Milano e il 16 a Firenze). Lady Ciccone è arrivata con un volo privato con famiglia al seguito. Oltre ai figli Lourdes, Rocco e il piccolo David Banda, adottato in Malawi, a scortarla ci sono 150 ballerini e il nuovo toyboy Brahim Zaibat. si prepara a scandalizzare anche l'Italia. La popstar è infatti sbarcata nella Capitale per il tour che prevede tre date (il 12 a, il 14 ae il 16 a).è arrivata con un volo privato con famiglia al seguito. Oltre ai figli Lourdes, Rocco e il piccolo David Banda, adottato in Malawi, a scortarla ci sono 150 ballerini e il nuovo toyboy

A Roma, la star si è già concessa una cena romantica, a lume di candela e sotto le stelle con il fusto italo-argentino. Madonna ha anche fatto uno strappo alla regola e per una sera non ha seguito la sua famosa dieta macrobiotica che le permette di avere una forma invidiabile a 53 anni e ha ordinato tonno scottato con melone e avocado, spaghetti aglio, olio e peperoncino e un tortello cacio e pepe.



Poi è rientrata nel lussuoso hotel nel centro di Roma (ha prenotato un piano intero per tutto lo staff) circondata dai paparazzi. Intanto sale l'attesa per il concerto allo stadio Olimpico, i biglietti sono quasi tutti esauriti e Lady Ciccone di sicuro non sprecherà l'occasione per stupire ancora, tra "Like a virgin" e "Material girl" o "Hung up", la regina degli eccessi ha infatti in programma una sorpresa per i fan. Naturalmente piccante.