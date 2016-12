Lady Gaga colpita in testa da un palo

foto Da video Correlati L'INCIDENTE SUL PALCO

GUARDA IL VIDEO 09:20 - Domenica sera piccolo incidente sul palco per Lady Gaga mentre stava cantando uno dei suoi più grandi successi Judas. Al centro dell'arena Vector di Auckland, in Nuova Zelanda è stata colpita accidentalmente da una sbarra di metallo impugnata dal suo ballerino. La cantante prima ha barcollato, toccandosi la testa, poi, come una vera professionista, ha continuato la sua performance. - Domenica sera piccolo incidente sul palco permentre stava cantando uno dei suoi più grandi successi Judas. Al centro dell'arena Vector di Auckland, inè stata colpita accidentalmente da una sbarra di metallo impugnata dal suo ballerino. La cantante prima ha barcollato, toccandosi la testa, poi, come una vera professionista, ha continuato la sua performance.

"Dovete scusarmi se dò un po' i numeri stasera - ha detto rivolgendosi al pubblico -. Non so se avete visto ma ho appena sbattuto la testa e credo di essere un po' stordita. Ma non vi preoccupate - ha aggiunto - finirò lo spettacolo".



Subito dopo il concerto arrivano notizie rassicuranti su Twitter da parte della parrucchiera della star, Tara Savelo: "Gaga ha una commozione ma sta bene. Vuole che sappiate che vi ama. Io avrò cura di lei. Non posso credere che sia arrivata in fondo allo show".



Per la pop star quindi nessuna data del tour cancellata, lo spettacolo continua in Australia mercoledì sera.



Intanto le immagini dell'incidente sono state messe alla velocità della luce in rete dai fan di Lady Gaga, con i loro complimenti per essere riuscita a portare avanti il concerto.