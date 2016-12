Anche Marilyn al "Biografilm Festival 2012"

foto Ufficio stampa 13:09 - Oltre 120 film, 66 anteprime italiane, 13 addirittura mondiali. Sono i numeri dell'ottava edizione del "Biografilm festival" che animerà Bologna dall'8 al 18 giugno. La kermesse dedicata alle biografie e ai racconti di vita ha per tema quest'anno la fine del mondo o meglio "Tutte le volte che il mondo è finito". Tra i gli appuntamenti il film "Bert Stern: Original Madman", sul fotografo che realizzò l'ultimo servizio di Marilyn Monroe. - Oltre 120 film, 66 anteprime italiane, 13 addirittura mondiali. Sono i numeri dell'ottava edizione del "Biografilm festival" che animerà Bologna dall'8 al 18 giugno. La kermesse dedicata alle biografie e ai racconti di vita ha per tema quest'anno la fine del mondo o meglio "Tutte le volte che il mondo è finito". Tra i gli appuntamenti il film "Bert Stern: Original Madman", sul fotografo che realizzò l'ultimo servizio di Marilyn Monroe.

Un programma ricchissimo soprattutto, quello collaterale con la novità della sezione "Contemporary lives".



Tutti i film nella selezione ufficiale sono anteprime. Come 'Joschka and Mr. Fischer', dedicato all'ex ministro degli esteri tedesco a 'Luciana Castellina, comunista', il documentario dedicato da Daniele Segre alla fondatrice del Manifesto. O ancora 'The education of Auma Obama' di Branwen Okpako, la storia di una donna complessa, accidentalmente anche sorella del presidente degli Usa, 'Hopper: in his own words' (dedicato al grande attore di 'Easy Rider') e 'The search for Michael Rockfeller', diretto dal figlio di Charlton Heston, Frazer.



Fuori concorso le retrospettive 'The last day - the days after', incentrata sulla fine del mondo, gli omaggi a Rainer Fassbinder e Werner Herzog, la retrospettiva su Andrea Segre e la premiazione con il Lancia Celebration of Lives di Chiara Vigo, ultima maestra al mondo in grado di tessere il bisso, un filamento prodotto dalla pinna nobilis, il più grande mollusco del Mediterraneo. L'intero programma è su www.biografilm.it.