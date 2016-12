"McCartney scrisse Yesterday in bagno"

foto Ansa 12:43 - Si sa, l'ispirazione quando arriva arriva. Così si scopre che una delle canzoni più belle di tutti i tempi, "Yesterday", è stata creata in bagno. A rivelarlo è un ex collaboratore di Paul McCartney. Uno shock per i fan che hanno sempre creduto che il brano fosse stato scritto una mattina del 1964, svegliandosi nell'appartamento della sua fidanzata. - Si sa, l'ispirazione quando arriva arriva. Così si scopre che una delle canzoni più belle di tutti i tempi, "", è statain. A rivelarlo è un ex collaboratore di. Uno shock per i fan che hanno sempre creduto che il brano fosse stato scritto una mattina del 1964, svegliandosi nell'appartamento della sua fidanzata.

Tony Sheridan, musicista che collaborò con i Beatles all'inizio del loro sodalizio, ha dato alle stampe le sue memorie ("The Beatles - The Audiostory"). Oggi 72enne, incontrò i Beatles in Germania, nel 1961 e con loro registrò vari pezzi sotto il nome di Tony Sheridan & The Beat Brothers, compreso il singolo "My Bonnie".



La loro collaborazione fu però breve. Adesso rivela che il titolo di "Yesterday" doveva essere "Scrambled eggs" (uova strapazzate) e che "il brano è nato nel gabinetto". Insomma, anche nei luoghi meno poetici può nascere un capolavoro.