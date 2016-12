Giops celebra "L'opportunista"

foto Da video Correlati GUARDA IL VIDEO 11:50 - Da venerdì 8 giugno, è in rotazione radiofonica "L'opportunista", il nuovo singolo di Andrea Giops estratto dal suo disco d'esordio "Io non sono Giuseppe Verdi". Tgcom24 offre in anteprima il videoclip del brano (regia di Stefano Poletti), adattamento in italiano de "L'opportuniste", la canzone pubblicata nel 1969 dal cantautore francese Jacques Dutronc. - Da venerdì 8 giugno, è in rotazione radiofonica "L'opportunista", il nuovo singolo diestratto dal suo disco d'esordio "".offre in anteprima il videoclip del brano (regia di Stefano Poletti), adattamento in italiano de "L'opportuniste", la canzone pubblicata nel 1969 dal cantautore francese

"A scuola mi hanno insegnato che la storia si ripete - spiega Giops -. Cambiano i contorni, ma la natura dell'uomo non si modifica. Il brano autocelebra la tendenza dell’uomo a perseguire solo i propri interessi materiali, a costo di privarsi di ogni tipo di moralità, persino della propria dignità". Il videoclip presenta una versione del brano più incalzante rispetto a quella contenuta nel disco. Il regista Poletti ha cercato di ricalcare il concetto di camaleontismo espresso dalla canzone in un modo divertente e non troppo didascalico.



"Io non sono Giuseppe Verdi" è il disco d'esordio di Giops, prodotto da Nuvole Production, l'etichetta voluta da Fabrizio De André e diretta da Dori Ghezzi. Per la prima volta, dopo numerose pubblicazioni dedicate a De André, Nuvole sceglie di credere in un artista emergente e di produrlo con un team di professionisti.