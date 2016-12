Ottavio: "Swing con la mia ragazza"

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA "SOLO UN'ORA" 10:52 - Si è classificato al secondo posto dietro Gerardo nel girone Giovani di "Amici", Ottavio pubblica il 12 giugno "Solo un'ora". Il cantante presenta in anteprima a Tgcom24 il primo video che prende il titolo dal disco: "Un'esperienza nuova e molto eccitante. Nonostante le telecamere mi siano diventate ormai familiari, ho avuto dei momenti di imbarazzo, soprattutto quando danzavo con la mia partner". - Si è classificato al secondo posto dietro Gerardo nel girone Giovani di "",pubblica il 12 giugno "". Il cantante presenta in anteprima ail primo video che prende il titolo dal disco: "Un'esperienza nuova e molto eccitante. Nonostante le telecamere mi siano diventate ormai familiari, ho avuto dei momenti di imbarazzo, soprattutto quando danzavo con la mia partner".

"Inoltre volevo ringraziare tutti i ragazzi che erano presenti quel giorno, - conclude il cantante - con i quali ho passato dei momenti pieni di lavoro ma soprattutto di divertimento. Il singolo 'Solo un'ora' è un pezzo swing, rivisitato in chiave moderna. Una fotografia di un sogno d'amore consumato in una Milano degli anni 50. E nel ritorno al presente non rimane che l'embrezza d'amore che trasforma il tempo in un attimo".



Il progetto discografico sarà presentato dalla settimana prossima in una serie di instore in giro per l’Italia: 11 giugno Mondadori, c.so Vittorio Emanuele, Milano – ore 17; 12 giugno Mondadori, Torino – ore 17; 13 giugno Casa del Disco, Varese – ore 15/ Saturn, Verano Brianza – ore 18; 14 giugno Fnac di Verona – h. 15.30 (h. 18 Italia – Croazia); 15 giugno Mondadori, Bologna – h. 17; 16 giugno Mondadori, Roma, Piazza Cola di Rienzo – h.17; 17 giugno Fnac, Firenze – h.16 e infine 19 giugno Saturn Arenaccia, Napoli – orario da definire. Ecco la tracklist: Solo un’ora - L’amore più grande che c’è - Innamorato - Di te ho bisogno - Mack the knife - My way (Live con orchestra) - Crazy little thing called love (Live con orchestra) - Meglio stasera (Live con orchestra) - You are the sunshine of my life (Live con orchestra) - New York, New York (Live con orchestra)

Andrea Conti