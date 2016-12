Morto suicida il chitarrista Bob Welch

foto Da video 10:38 - Bob Welch, ex chitarrista e voce dei "Fleetwood Mac", si è suicidato sparandosi al petto all'età di 66 anni, nella sua casa di Nashwille, in Tennessee. Ancora non sono chiare le motivazioni, anche se nell'ultimo periodo l'artista aveva avuto qualche problema di salute. Dopo il successo con i "Fletwood Mac", negli anni '70, Welch si era affermato come solista grazie a brani come "Sentimental Lady" e "Ebony Eyes". e voce dei "", si è suicidatoall'età di 66 anni, nella sua casa di Nashwille, in Tennessee. Ancora non sono chiare le motivazioni, anche se nell'ultimo periodo l'artista aveva avuto. Dopo il successo con i "Fletwood Mac", negli anni '70, Welch si era affermato come solista grazie a brani come "" e "".

Bob Welch entra a far parte dei "Fletwood Mac" nel 1971 - dopo l'abbandono dei fondatori Peter Green e Jeremy Spencer - e rimane ufficialmente nel gruppo fino al 1974, continuando però la collaborazione anche negli anni successivi.



Durante questo periodo incide con la band "Future Games" (1971) e "Bare Trees" (1972), che contiene il suo singolo da solista "Sentimental Lady".



Sarà proprio questo brano a donargli il successo internazionale quando, cinque anni più tardi, lo inserisce in "French Kiss" (1977), il suo primo album da solista. Il disco riceve un'accoglienza strepitosa, vendendo più di un milione di copie e portando al successo brani come "Ebony Eyes" e "Hot Love, Cold World".