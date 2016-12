Eterno Springsteen: stende di nuovo San Siro

foto Ansa Correlati SPETTACOLO SUL PALCO E PUBBLICO IN DELIRIO 08:36 - Si è aperto in maniera trionfale il mini-tour di Bruce Springsteen in Italia. Sul palco di San Siro il Boss è riuscito a stupire ancora una volta dando vita a uno show incredibile, una maratona di quasi quattro ore tra hit immortali e brani nuovi, che ha incantato i 60mila spettatori che hanno gremito lo stadio milanese. Adesso si replica al Franchi di Firenze (il 10 giugno) e al Nereo Rocco di Trieste (l'11). - Si è aperto in maniera trionfale il mini-tour di Bruce Springsteen in Italia. Sul palco di San Siro il Boss è riuscito a stupire ancora una volta dando vita a uno show incredibile, una maratona di quasi quattro ore tra hit immortali e brani nuovi, che ha incantato i 60mila spettatori che hanno gremito lo stadio milanese. Adesso si replica al Franchi di Firenze (il 10 giugno) e al Nereo Rocco di Trieste (l'11).

Aperta dalle note della morriconiana colonna sonora di "C'era una volta in America", la prima tappa italiana del "Wrecking ball tour", partito da Siviglia il 13 maggio scorso, ha confermato che se negli anni '70 Springsteen veniva definito "il futuro del rock and roll", oggi, quarant'anni dopo, continua a esserne il presente.



Un attacco deciso, con un misto di attualità e classici, dall'ultimo singolo "We take care of our own" alla sempreverde "Badlands" e "Death to my hometown" tra violino (quello di Patti Scialfa) e fisarmonica, e avanti attraverso una lunga lista (ventotto le tracce in scaletta per la serata) di tutte le altre vecchie e nuove, di fronte a 60mila dei suoi fedelissimi in delirio, arrivati fino San Siro da mezza Italia.



Con lui la presenza dell'inossidabile E Street Band celebrata tra le note di "E street shuffle" e quella del compagno di sempre Little Steven, oltre che di un nuovo Clemons, che di nome fa Jack e che dello scomparso Clarence è il nipote.



Per l'occasione, alla ''Scala'' milanese del rock, si sono potuti alzare anche i decibel, che per il concerto hanno raggiunto quota 82, con buona pace dei comitati di quartiere che tanta battaglia hanno dato in occasione dei concerti a San Siro negli scorsi anni, al punto tale da far pensare agli stessi artisti, salvo poi ripensarci, di traslocare dallo stadio per luoghi meglio predisposti alle note elettriche del caro e buon rock'n'roll. Proprio il cantautore del New Jersey era stato il malaugurato protagonista delle vicende che nel 2008 avevano portato ad una serie di procedimenti penali contro l'organizzatore del concerto, il promoter Claudio Trotta, reo secondo gli accusatori di aver concesso al Boss dieci minuti in piu' per quello che si era rivelato allora un finale a sorpresa in uno stadio stracolmo di persone