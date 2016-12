Elton John: "Lady Gaga non mangia"

foto Ap/Lapresse Correlati CARNE DA MACELLO 12:29 - Adesso che sta meglio, dopo un'infezione polmonare, Elton John si preoccupa per la salute della sua amica Lady Gaga. E lancia l'allarme al "Guardian": "Sono in ansia per lei, è fragile, non mangia mai quando dovrebbe. Anche i suoi genitori sono preoccupati". Alimentando, senza volerlo, le voci sulla presunta anoressia della popstar che era stata criticata dopo aver scritto su Twitter di stare perennemente a dieta. - Adesso che sta meglio, dopo un'infezione polmonare,si preoccupa per la salute della sua amica. E lancia l'allarme al "": "Sono in ansia per lei, èmai quando dovrebbe. Anche i suoi genitori sono preoccupati". Alimentando, senza volerlo, le voci sulla presunta anoressia della popstar che era stata criticata dopo aver scritto su Twitter di stare perennemente a dieta.

Su Miss Germanotta, che è anche la madrina di suo figlio Zachary, Elton dichiara: "La guardo e mi chiedo 'Come fa a farlo?'. Lavora molto duramente. E' una ragazza, è più difficile. Una notte è in Danimarca, quella dopo in Arabia Saudita. So quanto è piccola e mi preoccupo per lei".



John di recente ha avuto problemi di salute a causa di un ricovero per un'infezione grave alle vie respiratorie che l'ha obbligato ad annullare molte date a Las Vegas: "Tutto quello che posso dire, è che mi dispiace molto di non essere con i miei fans. Spero di vederli tutti al fantastico teatro Caesars Palace".