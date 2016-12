Katy Perry: "Farò sesso con Rihanna"

foto Afp Correlati AMICHE PER LA PELLE

RIHANNA TRA NUDO E...

KATY DARK LADY 11:49 - Amiche, complici e presto anche amanti. Perché tra loro l'attrazione cresce ogni giorno di più. Così Katy Perry confessa di voler far sesso con Rihanna. Ai microfoni della radio statunitense Wild 94.9, la popstar ammette che più che a una collaborazione artistica, le due stanno pensando di fare qualcosa di molto intimo e provocatoriamente lancia la bomba: "Abbiamo intenzione di andare a letto insieme". - Amiche, complici e presto anche amanti. Perché tra loro l'attrazione cresce ogni giorno di più. Cosìconfessa di voler farcon. Ai microfoni della radio statunitense Wild 94.9, la popstar ammette che più che a una collaborazione artistica, le due stanno pensando di fare qualcosa di molto intimo e provocatoriamente lancia la bomba: "Abbiamo intenzione di andare a letto insieme".

Le due cantanti, insomma, fanno sospirare i fan, che non vedono l'ora di avere qualche loro foto o commento piccante. E per non le deludere aspettative, le due star della musica internazionale scherzano spesso tra loro mostrando a tutti l'indiscutibile affiatamento. Ad accendere gli animi, stavolta, ci pensa Katy.



Che racconta il sogno lesbo con l'amica e ammette anche di non ascoltare la sua musica mentre fa l'amore: "Ok, sono una narcisista ma questo sarebbe troppo. Fare sesso con una propria canzone è orribile. Sono una brava ragazza".



Tornando a Rihanna, le due star in realtà stanno pensando a una canzone insieme, che però al momento resta più un'idea che un progetto da realizzare: "E' una di quelle cose su cui bisogna impegnarsi, deve essere ironica, ne abbiamo già parlato due anni fa, ma quanto saremmo deluse se poi non venisse bene?". Per ora si accontentano di fare altro.