Nevruz: "La casa mi è crollata addosso"

La casa gli è praticamente crollata addosso durante il terremoto nella notte tra il 19 e il 20 maggio, e Nevruz, ex concorrente di "X Factor 4" che vive fin da piccolo a Cavezzo, racconta a "Visto" i momenti drammatici: "Ho visto i muri di casa mia piegarsi come fogli di carta. Ho avuto tanta paura, pensavo di morire, tutto era così irreale".

"Quando ero a letto ho sentito un rumore sinistro - racconta Nevruz - mi è caduta polvere addosso e le pareti della stanza si sono messe a ballare. Per terra c'erano vetri e io camminavo cercando di non tagliarmi i piedi, ma non trovavo l'uscita, la paura mi prendeva alla gola, pensavo di morire".



Da due settimane è ospite di amici e intanto pensa al futuro: "La mia vita ora è tutta da riorganizzare, con i miei musicisti avevamo tanti progetti per l'estate. Voglio organizzare subito un festival benefico con amici artisti, la mia prossima canzone parlerà di apocalisse".