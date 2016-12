14:09 - Primo trailer ufficiale per "Django Unchained", il nuovo film di Quentin Tarantino, in uscita in Italia il prossimo gennaio. Tra schiavi ribelli e sceriffi dal grilletto facile, Tarantino parte alla conquista del vecchio West, sperimentando uno spaghetti-western dall'anima pulp. Cast stellare per la pellicola che vanta la presenza di Jamie Foxx, del premio Oscar Christoph Waltz e di un cattivissimo Leonardo DiCaprio.

Per "Django Unchained" si è riunito il meglio di Hollywood. A partire dal protagonista Jamie Foxx, liberato dalle catene dal cacciatore di teste Christoph Waltz; attore tenuto a battesimo - e lanciato verso l'Oscar - proprio da Tarantino nel 2009 con "Inglourious Basterds". I due partiranno alla ricerca della moglie di Django, Broomhilda, per salvarla dallo spietato schiavista Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).



A fare da sfondo al trailer le sonorità suggestive di Johnny Cash, che dà voce all'anima del West con il brano "Ain't No Grave".





Il film - che uscirà in Italia il prossimo 3 gennaio - nasce come omaggio a "Django", il western diretto nel 1966 da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero, a cui Tarantino ha riservato un cameo. Come nell'originale italiano, anche "Django Unchained" ha come temi dominanti il razzismo e la vendetta privata.