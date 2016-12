Quale sarà il tormentone dell'estate 2012

foto Ap/Lapresse Correlati SECONDO TE QUALE SARA' IL TORMENTONE? 10:59 - Arrivano i primi caldi, le spiagge iniziano a riempirsi e i luoghi di villeggiatura saranno presto invasi dalle note delle canzoni dell'estate. Ma quale diventerà il tormentone del 2012? La battaglia è aperta tra hit italiane e straniere. Ci sono i Fun con "Drive By" e i Maroon 5 e Wiz Khalifa con "PayPhone", ma dai Modà a Biagio Antonacci, passando per Emma e Alessandra Amoroso, le nostre "truppe" sono agguerrite. - Arrivano i primi caldi, le spiagge iniziano a riempirsi e i luoghi di villeggiatura saranno presto invasi dalle note delle canzoni dell'estate. Ma quale diventerà il tormentone del 2012? La battaglia è aperta tra hit italiane e straniere. Ci sono i Fun con "Drive By" e i Maroon 5 e Wiz Khalifa con "PayPhone", ma dai Modà a Biagio Antonacci, passando per Emma e Alessandra Amoroso, le nostre "truppe" sono agguerrite.

Mentre qualche canzone sarà pubblicata "fresca fresca" nei prossimi giorni, altre hanno iniziato la corsa da settimane. Come appunto "Drive By" dei Train, che è balzato in testa alle classifiche mondiali radiofoniche e di vendita, arrivando a totalizzare ben 2.500.000 singoli digitali. E non a caso dal 20 maggio, il brano è stato scelto come colonna sonora della campagna estiva multimediale di una compagnia telefonica.



In tema di telefoni c'è "PayPhone" cantato dai Maroon 5 con Wiz Khalifa, mentre i Fun ribadiscono (nel caso ce ne fosse bisogno) la loro giovane età con "We Are Young". Da qualche settimana è in heavy rotation "Ma cherie", il brano dance che vede dj Antoine insieme a The Beat Shakers.



E siccome spesso i tormentoni estivi hanno il sole e il mare già nel titolo, quasi a diventare slogan di una stagione, ecco "Summer Paradise", cantata dalla band canadese pop punk dei Simple Plan con Sean Paul.



