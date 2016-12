Gabriella Pession a cuore aperto: "Assisi? Un compagno per la vita ma è finita"

foto Vanity Fair Correlati SEXY PER VANITY FAIR

Con Sergio Assisi - dopo tanti anni - è finita quasi un anno fa, ma Gabriella Pession non ne aveva mai parlato. Adesso l'attrice apre i cassetti più segreti della sua vita e racconta a "Vanity Fair" i motivi della rottura e sulla nuova storia che la rende serena ammette: "Non è un amore né una passione, è un'armonia".

"Sergio era il mio compagno, la mia famiglia, il mio amico - racconta Gabriella che per dimenticarlo è volata negli Stati Uniti -. Era troppo, forse ci eravamo isolati e litigavamo tanto. La verità è che eravamo sbagliati, ma ci abbiamo messo quattro anni per dircelo".



Così la Pession ha tagliato i rami secchi: "Mio nonno mi ha insegnato che le cose malate vanno tagliate, altrimenti vanno in cancrena. E io ho preso in mano le forbici per recidere la storia con un uomo che ho amato molto e da cui mi sono dovuta staccare perché ero rimasta sola a cercare di salvarci".



Poi l'attrice sottolinea: "Con tutto l'affetto grande che provo per lui gli auguro di maturare. E trovare la felicità che insieme non siamo riusciti a costruire". Adesso però Gabriella sta vivendo un momento felice, sta frequentando "una persona": "Non è una passione né un amore, è un'armonia. E' lontano dal mondo dello spettacolo, mi piace...".