Sheryl Crow: "Ho un tumore al cervello"

foto Da video 13:00 - La cantante americana Sheryl Crow rivela di essere affetta da un tumore benigno al cervello. L'annuncio lo affida a un'intervista al "Las Vegas Review-Journal". Sheryl Crow ha lottato e sconfitto un tumore al seno. L'ex compagna del ciclista Lance Armstrong racconta di aver iniziato a preoccuparsi per il proprio stato di salute quando ha iniziato a dimenticarsi in modo ricorrente delle parole delle sue canzoni.

"Ero talmente preoccupata che ho fatto degli esami. E ho scoperto di aver un tumore al cervello" mette in evidenza con il giornale, ammettendo che l'intervista è la prima occasione in cui parla della sua malattia.



I risultati degli esami infatti le sono arrivati lo scorso novembre. ''Ma è benigno e per questo non mi sono preoccupata".