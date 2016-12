Vasco dice no al concerto per l'Emilia

foto Ufficio stampa Correlati CARLETTI A TGCOM24: "ECCO CHI CI SARA'" 16:01 - C'è chi già sognava un duetto sullo stesso palco tra Ligabue e Vasco in occasione del Beppe Carletti dei Nomadi. Ma Vasco è apparso su Facebook dicendo no all'invito: "Non parteciperò a nessun concerto di beneficenza. Non amo quel modo di farla, poco costoso e poco faticoso". - C'è chi già sognava un duetto sullo stesso palco train occasione del live benefico del 25 giugno a Bologna in favore dei terremotati dell'Emilia . L'evento è organizzato da. Ma Vasco è apparso su Facebook dicendo no all'invito: "Non parteciperò a nessun concerto di beneficenza. Non amo quel modo di farla, poco costoso e poco faticoso".

"Certo rispetto chi la fa così, ci crede ed è sincero. - conclude il cantautore - Ma io penso che la beneficenza si debba fare tirando fuori i soldi dal proprio portafoglio, senza troppo spettacolo e pubblicità".



Una doccia fredda per Carletti e gli organizzatori che in queste ore stanno preparando l'evento che si terrà allo Stadio Dall'Ara di Bologna con Guccini, Laura Pausini, Samuele Bersani e altri. L'evento verrà presentato in una conferenza stampa ufficiale il 6 giugno in presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, del direttore di Rai Intrattenimento, Giancarlo Leone, e del capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Franco Gabrielli.



"Ho iniziato a chiamare ognuno di loro indistintamente, senza alcun problema e senza discriminazioni", ha detto Carletti a Tgcom24 lasciando intendere che una telefonata era stata fatta anche a Vasco che comunque non aveva ancora risposto. Ed ecco che il rocker ha affidato proprio a Facebook, strumento di comunicazione preferito ormai da alcuni mesi, la risposta definitiva.