Quattro fan imitano Madonna per Laura Pausini

- Per loro garantiscein persona che su Facebook ha scritto: "Questi sono i miei fans...mi dispiace per i miei colleghi ma non c'è nessuno come loro!". Su Youtube è apparso il video di Ilaria, Luigi, Marco e Michele che hanno omaggiato il loro idolo prendendo spunto dal video. Ed ecco quindi i quattro fan speciali nei panni di cheerleader scandire "L-U-V PAUSINI".

Un atto d'amore per la cantante che ha messo a segno la prima data all'Arena di Verona, cui seguono la serata del 5 e del 6 giugno: "E' stata una giornata lunga e particolare con tante prove, tante novità. - ha scritto la cantante - Poi è arrivata la notte e l'Arena si è riempita fino all'ultima sedia ed ha cominciato semplicemente a cantare. Quello che sente un cantante è molto piu bello ed emozionante di ciò che potete immaginarvi e non so più come ringraziarvi per ridarvi ciò che mi fate provare. L'Arena ha cantato per l'Emilia e io con la voce e il cuore in gola ho cantato meglio che potevo".Laura sarà presente al concerto evento organizzato da Beppe Carletti dei Nomadi per le popolazioni terremotate che si terrà allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.