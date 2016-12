Ozpetek e Giordana guidano i Nastri d'Argento

foto LaPresse Correlati I FANTASMI DI OZPETEK

PIAZZA FONTANA RIVIVE CON GIORDANA 12:29 - Ferzan Ozpetek e Marco Tullio Giordana fanno il pieno di candidature ai Nastri d'Argento. "Magnifica Presenza" e "Romanzo di una strage" guidano infatti la classifica a pari merito, con nove candidature a testa. E' quanto emerge dalle "cinquine" assegnate dai giornalisti del Sngci. La serata si è svolta volutamente sottotono e senza tappeto rosso, in adesione alla giornata di lutto nazionale per le vittime del sisma. fanno il pieno di candidature ai. "" e "" guidano infatti la classifica a pari merito, cona testa. E' quanto emerge dalle "cinquine" assegnate dai giornalisti del Sngci. La serata si è svolta volutamente sottotono e, in adesione alla giornata di lutto nazionale per le vittime del sisma.

La gara è però ancora tutta aperta: ad un passo dai favoriti - con 7 candidature - troviamo infatti "Diaz" di Daniele Vicari, mentre Paolo Sorrentino ("This must be the place") e Emanuele Crialese ("Terraferma") si portano a casa cinque nomination. Vera sorpresa della gara è "Cento metri dal paradiso" di Carlo Verdone, che corre però nella categoria miglior commedia e non in quella di miglior regista.



Resa nota anche la "cinquina" di attrici protagoniste. A sfidarsi Carolina Crescentini ("L'Industriale"), Donatella Finocchiaro ("Terraferma"), Claudia Gerini ("Com'è Bello Far l'Amore" e "Il Mio Domani"), Valeria Golino ("La Kryptonite nella Borsa") e Micaela Ramazzotti ("Posti in Piedi in Paradiso" e "Il Cuore Grande delle Ragazze").



La rosa maschile è invece composta da Fabrizio Bentivoglio ("Scialla!"), Pierfrancesco Favino ("A.C.A.B."), Elio Germano ("Magnifica Presenza"), Roberto Herlitzka ("Sette Opere di Misericordia") e Vinicio Marchioni ("Cavalli").



Il Nastro dell'anno 2012 va a "Cesare deve morire" dei fratelli Taviani, già trionfatore al festival di Berlino e ai David di Donatello. Il Sngci ha assegnato inoltre un premio al cast, tra cui molti figurano diversi ergastolani del carcere romano di Rebibbia, dove è stato girato il film.