Marine Le Pen attacca la svastica di Madonna

SHOW ESPLOSIVO 09:41 - E' scoppiata la polemica tra Marine Le Pen, esponente del partito francese di destra Front National, e Madonna. La cantante - E' scoppiata la polemica tra, esponente del partito francese di destra Front National, e. La cantante durante il tour proietta sul megaschermo immagini di dittatori. Tra questi c'è il volto di Marine Le Pen con la svastica in fronte. "Le vecchie cantanti che hanno bisogno di far parlare di loro... capisco che arrivino a tali eccessi", ha detto l'esponente politico che ha invitato a rimuovere quelle immagini.

Un parallelismo che non è piaciuto neanche alla portavoce del governo francese, Najat Vallaud-Belkacem che l'ha definito "infelice".



Attesa dunque per il 14 luglio allo Stade De France (tra l'altro è anche festa nazionale) quando l'artista sbarcherà in Francia per il tour. Marine Le Pen minaccia provvedimenti giudiziari se non toglierà il video incriminato in cui il suo volto, tra l'altro, viene associato anche ad Adolf Hitler. "Se fa questo in Francia, l'aspetteremo al varco", ha avvertito Le Pen.